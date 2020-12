Italia Under 19 e Under 17: sorteggiati i...

Italia Under 19 e Under 17: sorteggiati i gironi di qualificazione agli Europei

FIGC Federazione Italiana Gioco Calcio logo Italia

L’Italia Under 19 e Under 17 si preparano ai primo turno di qualificazione dei Campioni Europei di categoria, che si svolgeranno rispettivamente in Slovacchia e Israele nell’estate del 2022. Oggi a Nyon si è svolto il sorteggio: di seguito gli avversari degli Azzurrini

SORTEGGI – L’Italia Under 19 e quella Under 17 si preparano al primo turno di qualificazioni per i due Campioni Europei di categoria che si svolgeranno nel 2022 rispettivamente in Slovacchia e Israele. Entrambe le Nazionali sono state inserite nel gruppo 12: l’Under 19 insieme a Slovenia, Islanda e Lituania mentre l’Under 17 se la vedrà con la Scozia, l’Irlanda del Nord e l’Albania. I 13 gruppi uscenti dal sorteggio, inizieranno il loro percorso in un periodo da definire tra luglio e novembre del 2021. Farà poi seguito la fase élite, prevista per la primavera del 2022.

Fonte: figc.it