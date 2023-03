Italia under 17, direzione Cipro: tra i convocati anche un difensore dell’Inter

Inizia la spedizione Cipro per l’Italia under 17. La Nazionale allenata da Corradi il 7 marzo esordirà nel torneo d’élite valido per la qualificazione agli europei di categoria. Incontrerà Irlanda, Cipro e Ucraina. Tra i 20 convocati anche un difensore dell’Inter

Italia under 17, i convocati di Corradi: uno dell’Inter

Portieri: Tommaso Martinelli (Fiorentina), Francesco Plaia (Spezia);

Difensori: MATTEO COCCHI (Inter), Fabio De Sole (Torino), Filippo Pagnucco (Juventus), Gabriel Ramaj (Atalanta), Edoardo Sadotti (Fiorentina), Alessandro Ventre (Juventus), Francesco Verde (Juventus);

Centrocampisti: Andrea Bonanomi (Atalanta), Francesco Crapisto (Juventus), Mattia Liberali (Milan), Mattia Mannini (Roma), Leonardo Mendicino (Atalanta), Lorenzo Riccio (Atalanta), Marco Romano (Genoa);

Attaccanti: Federico Ragnoli Galli (Atalanta), Emanuele Rao (Spal), Tommaso Ravaglioli (Bologna), Filippo Scotti (Milan).