Italia, ultimi dubbi di formazione per Mancini: Barella verso il recupero – CdS

Mancini oggi risolverà gli ultimi dubbi di formazione, uno di questi riguarda l’impiego o meno di Nicolò Barella che, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, dovrebbe recuperare in vista della sfida di domani.

RECUPERO – Il recupero di Barella, o per meglio dire l’impiego da titolare, è uno dei dubbi di Roberto Mancini in vista della sfida di domani tra Italia e Svizzera. Se la ripresa avvenuta ieri a Coverciano dopo il risentimento al flessore della coscia destra accusato nel finale di Milan-Inter non avrà contraccolpi, sarà di certo della partita, nel trio di centrocampo (già orfano di Verratti e Pellegrini) con Jorginho e Locatelli. Resta il nodo centravanti per sostituire Immobile: sarà Immobile o falso 9?

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Santoni