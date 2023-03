Italia-Ucraina U21, formazioni ufficiali: arriva la fiducia a Bellanova

Alle ore 20 inizierà la partita tra l’Italia Under 21 e l’Ucraina, saranno protagonisti diversi giocatori della Serie A. Tra questi figura anche l’esterno dell’Inter Raoul Bellanova, queste sono le formazioni ufficiali del match.

TITOLARE – Finalmente Raoul Bellanova giocherà una partita da titolare, lo farà con la maglia dell’Italia Under 21 in occasione della sfida amichevole contro l’Ucraina. Assieme al giocatore dell’Inter partirà dal primo minuto anche un difensore di proprietà nerazzurra in prestito alla Salernitana, ossia Lorenzo Pirola. Queste sono le formazioni ufficiali del match.

Ucraina (4-3-3): Neshkheret; Liakh, Talovierov, Batahov, Vivcharenko; Mikhailenko, Kryskiv, Brazhko; Kashchuk, Viunnyk, Sikan

Italia (3-5-2): Turati; Pirola, Okoli, Lovato; Bellanova, Fagioli, Ricci, Bove, Udogie; Colombo, Cancellieri