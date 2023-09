Italia-Ucraina, Spalletti cambia ma Inter sempre 3/5: la formazione – SI

Vigilia di Italia-Ucraina, fondamentale match domani alle 20.45 per le qualificazioni agli Europei. Spalletti è costretto a cambiare formazione, dopo gli infortuni di Mancini e Politano, ma per l’Inter restano sempre tre titolari su cinque convocati.

SI CAMBIA – Per Italia-Ucraina di domani sera al Meazza Luciano Spalletti cambia tre titolari su undici rispetto alla brutta prova in Macedonia del Nord sabato. Gianluca Mancini e Matteo Politano sono modifiche obbligate, visto che si sono infortunati nell’1-1 di Skopje e sono tornati ai rispettivi club di appartenenza. Secondo Sportitalia giocheranno Nicolò Zaniolo (entrato malissimo avantieri, da un suo fallo è nata la punizione dell’1-1) e Giorgio Scalvini. Quest’ultimo farà coppia in difesa con Alessandro Bastoni, confermato come uno dei tre dell’Inter assieme a Federico Dimarco e Nicolò Barella. Niente maglia dal 1′, quindi, per gli altri convocati Matteo Darmian e Davide Frattesi (non impegnati nemmeno nella prima partita). L’altra novità riguarda sempre l’attacco, dove Giacomo Raspadori può avere la meglio su Mattia Zaccagni. L’unico confermato nel tridente offensivo rispetto all’esordio di Spalletti resterebbe quindi Ciro Immobile, che ha segnato l’illusorio gol dello 0-1. Questa la probabile formazione di Spalletti per Italia-Ucraina, secondo Sportitalia: Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Tonali; Zaniolo, Immobile, Raspadori.