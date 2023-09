Italia-Ucraina, Spalletti si affida a tre dell’Inter: la probabile formazione – TS

Anche per Italia-Ucraina Spalletti si affida a tre giocatori dell’Inter. Di seguito le probabili scelte del CT azzurro secondo l’edizione odierna di TuttoSport.

PROBABILE FORMAZIONE – Questa sera, alle ore 20:45, tornano in campo gli azzurri. Italia-Ucraina va in scena a San Siro, per il sesto turno di qualificazione europea che non dev’essere assolutamente fallito. Luciano Spalletti sceglie, come contro la Macedonia del Nord, di affidarsi a tre giocatori dell’Inter, con una variazione però. Dal 1′, secondo TuttoSport, ancora Alessandro Bastoni e Nicolò Barella. Niente maglia da titolare, invece, per il nerazzurro Federico Dimarco. Luciano Spalletti dice sì a Davide Frattesi, le cui caratteristiche offensive potrebbero fare al caso dell’Italia. Di seguito l’intera probabile formazione del CT della Nazionale azzurra.

ITALIA (4-3-3)1: Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Bastoni, Biraghi; Barella, Locatelli, Frattesi; Zaniolo, Immobile, Raspadori.

Fonte: TuttoSport