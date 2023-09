Italia-Ucraina, Barella in panchina. Ma gli interisti restano 3! − Sky

Domani Italia-Ucraina, sfida già decisiva per la Nazionale di Spalletti. Il CT cambierà tanto rispetto alla squadra che ha pareggiato a Skopje. Barella dalla panchina

INTERISTI PRESENTI − Spalletti cambierà cinque undicesimi della squadra che ha pareggiato sabato a Skopje contro la Macedonia del Nord. Per Italia-Ucraina a San Siro, sfida decisiva e assolutamente da vincere, il neo CT rivoluzionerà il centrocampo. Fuori Barella, Tonali e Cristante dentro Pessina, Frattesi e Locatelli. In difesa conferme per Dimarco e Bastoni così come per Donnarumma tra i pali e Di Lorenzo a destra. Unico cambio difensivo: Scalvini per Mancini. In attacco, dal 1′ Raspadori insieme a Immobile e Zaccagni.