Italia U21, pari contro la Lettonia. 3 giovani dall’Inter in campo

L’Italia non è riuscita ad andare oltre lo 0-0 nella partita di qualificazione agli Europei Under 21 contro la Lettonia. 3 giocatori di proprietà dell’Inter sono stati protagonisti in campo.

PROTAGONISTI – Pari deludente dell’Italia Under 21 contro la Lettonia. 0-0 il risultato finale per la squadra di Carmine Nunziata che ha dato fiducia però a 3 giocatori di proprietà dell‘Inter. Gaetano Oristanio e Mattia Zanotti, in prestito rispettivamente al Cagliari e al San Gallo in Svizzera, hanno giocato dal primo minuto. Per cambiare le sorti della gara il Ct ha inserito poi al 53′ Francesco Pio Esposito senza riuscire però a trovare il vantaggio. Primo punto nel gruppo A per l’Italia che si può accontentare visto l’impegno in trasferta.