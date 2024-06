Italia U21, debutto vittorioso al torneo Maurice Rivello: in gol un ex Inter

Non solo la Nazionale Maggiore: oggi in campo anche l’Italia Under 21, che ha debuttato nel torneo Maurice Rivello. Un esordio vittorioso, con tanto di rete di un giocatore ex Inter.

DEBUTTO – Questa sera la Nazionale Maggiore scenderà in campo al Dall’Ara di Bologna contro la Turchia, in un’amichevole di preparazione a EURO 2024. Con tanto di tre giocatori dell’Inter in campo dal primo minuto. Ma non solo: in campo nella giornata di oggi anche l’Italia Under 21, con il debutto nel torneo Maurice Rivello. Vittoria per gli azzurrini, con tanto di rete di un ex Inter: si tratta di Giovanni Fabbian, che ha trasformato il rigore del momentaneo 2-0. Per la cronaca, la sfida è terminata per 4-3, in una vera e propria sfida al cardiopalma.

Italia Under 21, i prossimi impegni al torneo Maurice Rivello

FASE A GIRONI – Dopo il debutto vittorioso contro il Giappone, l’Italia Under 21 si prepara alle prossime sfide per il torneo Maurice Rivello, contro Ucraina, Panama e Indonesia. Presente, oltre all’ex Giovanni Fabbian, anche il giocatore dell’Inter Sebastiano Esposito. L’attaccante di proprietà nerazzurra arriva da una stagione in Serie B in prestito con la Sampdoria e per il prossimo futuro potrebbe esserci il Sassuolo, sempre nella serie cadetta.