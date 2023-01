Italia U18, amichevole di prestigio e prima volta storica! Quattro dell’Inter

Mercoledì 18 gennaio, alle 14.30, è in programma una prestigiosa e a suo modo storica amichevole per l’Italia Under 18 contro i pari età della Spagna. Saranno proprio gli azzurrini a indossare per la prima volta la nuova maglia della Nazionale, con tanto di nuovo logo della FIGC. Di seguito i convocati, con quattro giocatori dell’Inter.

PRIMA VOLTA – Una prima volta a suo modo storica quella che andrà in scena mercoledì 18 gennaio (ore 14.30) a Coverciano. L’Italia Under 18, infatti, farà debuttare la nuova maglia della nazionale con il nuovo logo della FIGC nella prestigiosa amichevole contro i pari età della Spagna. Un privilegio in passato riservato soltanto alla Nazionale Maggiore. Tra i convocati del tecnico Daniele Franceschini sono presenti anche quattro giocatori dell’Inter.

ITALIA UNDER 18, I CONVOCATI PER L’AMICHEVOLE CONTRO LA SPAGNA

Portieri: Francesco Borriello (Parma), Manuel Ravasio (Hellas Verona);

Difensori: Stefano Turco (Juventus), Saverio Domanico (Juventus), Luigi D’Avino (Napoli), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Saer Diop (Bologna), Filippo Saiani (Spal), Alessandro Milani (Lazio);

Centrocampisti: Luca Di Maggio (Inter), Leonardo Bovo (Inter), Fabio Parravicini (Spal), Aaron Ciammaglichella (Torino), Vincenzo Teixeira Onofrietti (Borussia Dortmund), Leonardo Graziani (Roma), Kevin Bruno (Sassuolo), Daniele Quieto (Inter);

Attaccanti: Francesco Presta (Fiorentina), Lorenzo Anghelè (Juventus), Francesco Pio Esposito (Inter), Nicolò Franzoni (Spal).