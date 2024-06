Italia-Turchia, le formazioni ufficiali: tre dell’Inter in campo

Amichevole di preparazione a EURO 2024 questa sera: Italia-Turchia, con una grossa presenza di giocatori dell’Inter. Tre di loro saranno in campo dal primo minuto.

TRE TITOLARI – Italia-Turchia in programma questa sera alle ore 21, amichevole di preparazione per EURO 2024. Con uno sguardo attento anche dell’Inter, che vedrà tre dei suoi giocatori partire dal primo minuto in campo. Si tratta di Federico Dimarco e Alessandro Bastoni tra gli azzurri e Hakan Calhanoglu per la nazionale del bosforo. Partiranno dalla panchina invece Matteo Darmian e Davide Frattesi. Non è invece presente in rosa Nicolò Barella. Una gara che genera tanta curiosità per capire quelle che saranno poi le scelte del Commissario Tecnico azzurro, che dovrà ancora effettuare dei tagli dalla lista dei preconvocati.

Italia-Turchia, le formazioni ufficiali

FORMAZIONI – Di seguito le formazioni ufficiali di Italia-Turchia, con le scelte di Luciano Spalletti e Vincenzo Montella.

Italia: Vicario; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Jorginho, Cristante; Orsolini, Pellegrini, Chiesa; Retegui.

A disposizione: Bellanova, Buongiorno, Calafiori, Cambiaso, Darmian, Donnarumma, El Shaarawy, Fagioli, Folorunsho, Frattesi, Gatti, Meret, Raspadori, Ricci, Zaccagni.

Allenatore: Luciano Spalletti

Turchia: Bayindir; Muldur, Kabak, Bardakci, Celik; Ayhan, Calhanoglu; Yildiz, Yazici, Aydin; Yilmaz.

A disposizione: Akaydin, Akturkoglu, Cakir, Demiral, Gunok, Kahveci, kilicsoy, Kokcu, Omur, Ozdemir, Ozkacar, Tosun, Uzun, yokuslu, Yuksek.

Allenatore: Vincenzo Montella