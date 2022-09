Italia, trasferta in Ungheria per il primato: occhio a due esclusioni dell’Inter – Sky

L’Italia sarà protagonista in Ungheria lunedì alle 20.45 nell’ultima partita del girone di UEFA Nations League. Le prime indicazioni di Sky Sport ipotizzano due giocatori dell’Inter esclusi rispetto a ieri.

DUE IN MENO? – L’Italia domani alle 12.30 partirà da Malpensa direzione Budapest, dove lunedì alle 20.45 giocherà in casa dell’Ungheria. Per l’ultima gara del Gruppo 3 della Lega A di UEFA Nations League gli Azzurri hanno solo la vittoria per andare alle Finals, altrimenti saranno i magiari ad avere la meglio. Secondo Peppe Di Stefano di Sky Sport, potrebbe non giocare Nicolò Barella apparso un po’ in difficoltà ieri contro l’Inghilterra. Un altro avvicendamento riguardante l’Inter è su Federico Dimarco, di contro fra i migliori: c’è Emerson Palmieri che può prendere il suo posto.