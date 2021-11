Italia-Svizzera, punto interrogativo enorme Barella. Bastoni? Non al meglio

Italia-Svizzera -2. Il CT Mancini deve fare i conti con le condizioni non proprie perfette di alcuni azzurri. Tra questi, i giocatori dell’Inter Barella e Bastoni

PUNTO DI DOMANDA − Il giornalista Rai Alessandro Antinelli, in collegamento su Tutti Convocati, ha dato aggiornamenti sulle condizioni di Barella e Bastoni: «Bisogna capire se il problema al flessore di Nicolò Barella gli permetta di stare in campo. Non so se possiamo permettercelo, noi siamo favoriti perché siamo l’Italia e loro la Svizzera ma Barella è importante, molto importante. Punto interrogativo gigantesco su Barella. Per sostituire Giorgio Chiellini, ci sono Francesco Acerbi o Alessandro Bastoni. Il difensore dell’Inter non sta bene ma ha cominciato con la Spagna ed è super considerato da Mancini».