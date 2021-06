Italia-Svizzera, pochi dubbi per Mancini: un cambio rispetto alla Turchia

Italia-Svizzera è in programma questa sera alle 21:00. Si tratta della seconda partita in questo Euro 2020 per gli azzurri guidati da Mancini. Pochi dubbi di formazione per il CT: probabile un solo cambio

LA PROBABILE – Italia-Svizzera è in programma questa sera alle 21.00. Pochi dubbi di formazione per il CT degli azzurri Roberto Mancini. Rispetto agli 11 scesi in campo nella sfida inaugurale di Euro 2020 contro la Turchia, dovrebbe esserci una sola variazione. Florenzi, infortunatosi proprio nel corso di quella sfida, infatti, non ci sarà. Al suo posto, sulla destra dovrebbe agire Toloi. Per il resto scelte confermate con Donnarumma fra i pali, Bonucci e Chiellini in mezzo e Spinazzola a sinistra. A centrocampo ci saranno Barella, Jorginho e Locatelli, con Verratti che partirà dalla panchina. Attacco affidato a Berardi, Immobile ed Insigne.