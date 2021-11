Italia-Svizzera, pochi dubbi per Mancini. Barella in campo dal 1′ – Sky

Questa sera l’Italia scenderà in campo contro la Svizzera nel match decisivo per la qualificazione a Qatar 2022. In vista della sfida dell’Olimpico, il CT Mancini, dovrebbe affidarsi a Barella a centrocampo. Le ultime da Sky Sport

IN CAMPO – Italia-Svizzera, in programma questa sera alle 20:45, può essere la gara decisiva per la qualificazione degli Azzurri al mondiale che si disputerà in Qatar nel 2022. Per la sfida dell’Olimpico, il CT Mancini dovrebbe varare il solito 4-3-3: davanti a Donnarumma ci saranno Bonucci ed Acerbi, preferito a Bastoni, in mezzo e Di Lorenzo ed Emerson Palmieri sulle corsie esterne. A centrocampo agiranno Jorginho, Locatelli e Barella. In attacco, a supporto di Belotti, agiranno Insigne e Chiesa.