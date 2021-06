Italia-Svizzera: Mancini sembra aver sciolto l’ultimo dubbio – Sky

Italia-Svizzera di questa sera potrebbe valere per gli azzurri il passaggio agli ottavi di finale di Euro 2020. Il commissario tecnico Roberto Mancini sembra aver sciolto l’ultimo dubbio di formazione.

In Italia-Svizzera di questa sera gli azzurri hanno l’ottima occasione, dopo la vittoria all’esordio contro la Turchia, di chiudere in anticipo la pratica del passaggio agli ottavi di finale di Euro 2020. Per superare l’insidia elvetica Roberto Mancini si affiderà alla formazione che ha vinto all’esordio contro i turchi con un solo cambio obbligato, quello dell’infortunato Florenzi. Il dubbio è tra Toloi e Di Lorenzo, secondo Peppe Di Stefano in collegamento per “Sky Sport” il C.T. sembra aver sciolto il dubbio in favore di Di Lorenzo che nella rifinitura di questa mattina è stato inserito tra i titolari. Tutto confermato per il resto con in campo gli stessi che hanno vinto contro la Turchia, compreso quindi l’interista Nicolò Barella a centrocampo.