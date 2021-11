Italia-Svizzera, 1-1 all’intervallo: occasione monumentale fallita da Barella

Italia-Svizzera, sfida di Qualificazioni Mondiali, si sta giocando allo Stadio Olimpico di Roma. All’intervallo il punteggio è fermo sull’1-1.

PRIMO TEMPO – Per il Gruppo C di Qualificazioni Mondiali per Qatar 2022 si affrontano Italia e Svizzera. Gli ospiti passano in vantaggio con un forte destro dal limite dell’area dell’ex Udinese Silvan Widmer, che batte Gianluigi Donnarumma all’11’. La squadra di Roberto Mancini ha una grandissima occasione per pareggiare con Nicolò Barella al 22′, ma il centrocampista dell’Inter calcia incredibilmente addosso al portiere avversario Yann Sommer. Gli Azzurri riequilibrano il match con un colpo di testa di Giovanni Di Lorenzo su un calcio di punizione battuto da Lorenzo Insigne al 36′. Le squadre rientrano negli spogliatoi sul punteggio di 1-1.