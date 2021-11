Italia-Svizzera femminile 1-2 al Barbera. Simonetti in campo 10′

Italia-Svizzera femminile termina sul punteggio di 1-2, sfida valevole per le qualifiche ai Mondiali – Donne del 2023. Si gioca allo Stadio Renzo Barbera di Palermo.

A TESTA ALTA – Italia si schiera di fatto con un 3-5-2 con Giuliani tra i pali, Salvai, Gama e Lenzini al centro della difesa. Bergamaschi, Giugliano, Girelli, Linari e Boattin a centrocampo. Attacco formato dal duo Bonansea-Giacinti. Nessuna giocatrice dell’Inter femminile in campo nel primo tempo. La Svizzera si schiera a specchio. Nei primi quarantacinque minuti di gioco la più pericolosa tra le azzurre è Valentina Giacinti, ma a trovare la via del gol è la Svizzera dopo appena 9′ con la centrocampista Louisa Sow, che sblocca il risultato con un colpo di testa, assist decisivo di Cmogorcevic. Dopo appena dieci minuti le biancorosse trovano il raddoppio con Ana-Maria Cmogorcevic che approfitta di un errore difensivo delle azzurre e di testa insacca sul secondo palo lo 0-2. Nel secondo tempo la Svizzera si schiera con un 4-2-3-1, con Aigbogun (attaccante) nel ruolo di terzino sinistro. Al 60′ l’Italia accorcia le distanze con Barbara Bonansea, che riceve l’assist decisivo da Giacinti e calcia con il mancino trovando fortunatamente la deviazione (decisiva). All’80’ c’è spazio anche per la nerazzurra Flaminia Simonetti, entrata al posto di Elena Linari. Praticamente al termine della partita dopo cinque minuti di recupero, ancora Bonasea calcia dalla distanza ma colpisce la traversa.

ITALIA 1 – 2 SVIZZERA

MARCATORI: Sow (S) al 9′, Cmogorcevic al 19′ (S), Bonansea (I) al 59′

ITALIA D (4-4-2): Giuliani; Gama, Linari, Salvai, Lenzini; Bergamaschi, Giugliano, Girelli, Boattin; Giacinti, Bonansea.

A disposizione: Bonfantini A., Cinotti N., Di Guglielmo L., Durante F. (Portiere), Glionna B., Pandini M., Pirone V., Schroffenegger K. (Portiere), Serturini A., Simonetti F., Soffia A

Allenatore: Bertolini M.

SVIZZERA D (3-5-2): Thalmann; Buhler, Stierli, Aigbogun; Martiz, Xhemaili, Walti, Sow, Bachmann; Cmogorcevic, Folmli.

A disposizione: Calligaris V., De Alem S., Friedli S. (Portiere), Julini S., Kiwic R., Lehmann A., Marti L., Mauron S., Pando I., Peng L. (Portiere), Piubel S., Rinast R.

Allenatore: Nielsen N.