Italia, Spalletti prova una coppia dell’Inter! In campo almeno tre

A distanza di qualche giorno ancora dalla sfida tra Italia e Macedonia del Nord, di vitale importanza in vista delle qualificazioni al prossimo Europeo, Luciano Spalletti ha ancora qualche dubbio di formazione. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Commissario Tecnico ha provato la coppia difensiva formata da due giocatori dell’Inter, che non saranno gli unici ad essere impiegati nell’undici titolare.

IN CAMPO CON L’ITALIA – Luciano Spalletti prepara la sfida tra Italia e Macedonia del Nord non con pochi problemi. Sono diversi i giocatori indisponibili, a partire dallo squalificato Di Lorenzo. Spalletti procede con cautela, per adesso ha chiamato Lazzari. Qualora dovesse servire un’alternativa a Dimarco, lo valuterà in base al recupero o meno di Cambiaso. Inoltre, già nel week-end erano già usciti dalla lista per infortunio Meret, Toloi e Calabria. Nel primo allenamento di Coverciano, Luciano Spalletti ha provato la coppia formata da Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni al centro della difesa. A centrocampo torna Jorginho in regia, con Nicolò Barella e Bonaventura nel ruolo idi mezzala. Pronto, ma non ancora favorito, Davide Frattesi.