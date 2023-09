L’Italia di Spalletti prende forma (con tre dell’Inter): nuovo sistema di gioco

L’Italia di Luciano Spalletti prende sempre più forma, giorno dopo giorno. La Nazionale cambia volto e sistema di gioco, e da Coverciano arrivano le prime indicazioni riguardo l’undici scelto dal nuovo Commissario Tecnico, che punterà almeno su tre giocatori titolari dell’Inter.

NUOVO SISTEMA – C’è grande attesa per l’esordio dell’Italia di Luciano Spalletti, impegnata subito sabato 9 settembre alle 20:45 contro la Macedonia del Nord, la stessa che allo Stadio Renzo Barbera di Palermo ha negato agli azzurri di Roberto Mancini di qualificarsi al Campionato Mondiale del 2022 in Qatar. Ma non c’è più tempo per pensare al passato: da allora è cambiato il Commissario Tecnico, e di conseguenza anche i nuovi principi di gioco, il sistema, il volto di questa squadra. Dalle prime indicazioni che arrivano da Coverciano, Spalletti punta al suo fedelissimo 4-3-3, con l’obiettivo di trovare sin da subito il riferimento centrale in attacco. Tante le prove in questi giorni: da Giacomo Raspadori al solito Ciro Immobile, ma anche Retegui. Le novità principali arrivano principalmente dalla difesa, che passa da tre a quattro.

ALMENO TRE DELL’INTER TITOLARI

Cambia il sistema di gioco e le scelte del nuovo Commissario Tecnico in tutti i reparti. Sono ben cinque i giocatori dell’Inter convocati dall’Italia e che saranno impegnati contro Macedonia del Nord e Ucraina. Tre di questi partono in vantaggio su tutti, tra le scelte del nuovo mister. Spalletti ha rinunciato all’esperienza internazionale di Marco Verratti e di Jorginho, ma anche di Scamacca, Calabria e Udogie, nella creazione della “nuova” Italia. Per quanto riguarda la difesa, partendo da Gigio Donnarumma tra i pali, la difesa è quasi certa con Di Lorenzo e Federico Dimarco esterni e la coppia Scalvini e Alessandro Bastoni in mezzo. A centrocampo c’è l’incognita play: solo uno tra Cristante e Locatelli. I due interni saranno Nicolò Barella e Sandro Tonali. Sulle fasce, tanti i tentativi in questi giorni: dall’ex Inter, Gnonto a Chiesa, ma anche Politano, Zaccagni e Zaniolo. A disposizione del mister anche altri nerazzurri utili soprattutto a partita in corso e non solo, come il tuttofare Matteo Darmian, ma anche il nuovo arrivato Davide Frattesi.