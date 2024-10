Italia, Spalletti non cambia: Inter (quasi) al completo! Un ballottaggio

Con l’inizio della nuova pausa per le nazionali, Luciano Spalletti si prepara ad affrontare un doppio impegno decisivo per l’Italia in Nations League. Il CT azzurro, forte delle vittorie ottenute contro Francia e Israele nella precedente sosta, confermerà il modulo. Tanti i giocatori dell’Inter impegnati.

CONFERME – La prima sfida vedrà l’Italia contro il Belgio, giovedì, seguita dalla partita contro Israele lunedì prossimo. Luciano Spalletti confermerà il 3-5-2 visto contro Francia e Israele, rivelatosi decisivo per il ritrovato entusiasmo della squadra e dei risultati. La preparazione è iniziata lunedì a Coverciano, dove i giocatori convocati hanno svolto diverse attività. L’Italia si presenta quindi alla sfida contro il Belgio con molte certezze e un morale alto, grazie al buon momento vissuto nelle ultime gare. L’Inter avrà un ruolo di rilievo nella Nazionale di Luciano Spalletti in vista del doppio impegno.

Tanta Inter in campo contro il Belgio

LE SCELTE – Il modulo scelto da Spalletti sarà lo stesso che ha portato al successo contro la Francia per 3-1, con una difesa solida e un centrocampo dinamico. La squadra dovrebbe partire con Gianluigi Donnarumma tra i pali, mentre la linea difensiva sarà composta da Giovanni Di Lorenzo, Alessandro Bastoni e Riccardo Calafiori, un terzetto che offre equilibrio tra esperienza e gioventù. Il centrocampo vedrà il confermato Andrea Cambiaso a destra e Federico Dimarco sulla fascia sinistra, con Davide Frattesi, Samuele Ricci e Sandro Tonali a fare da filtro e da motore della manovra. Cambiaso e Dimarco, in particolare, hanno brillato nelle precedenti apparizioni, offrendo spinta e solidità sulle fasce.

BALLOTTAGGIO – Se c’è un’unica incertezza nella formazione di Spalletti, riguarda il compagno di attacco di Mateo Retegui, sicuro del posto da titolare. Il ballottaggio è tra Giacomo Raspadori e Lorenzo Pellegrini. Da segnalare l’assenza importante di Nicolò Barella, che sta recuperando da un infortunio e rimarrà ad Appiano Gentile per continuare la riabilitazione. L’Inter, tuttavia, sarà ben rappresentata in campo: oltre a Dimarco e Frattesi, anche Alessandro Bastoni sarà titolare in difesa, mentre Matteo Darmian resterà inizialmente in panchina.