Italia, Spalletti ha cambiato idea: Acerbi torna tra i convocati! Lista completa

L’Italia affronterà la Norvegia e la Moldavia nei primi incontri del suo cammino verso l’auspicata qualificazione ai Mondiali del 2026: tra i convocati di Luciano Spalletti per le sfide, torna anche Francesco Acerbi.

IL RIPENSAMENTO – L’Italia di Luciano Spalletti, che fronteggerà Norvegia e Moldavia nelle qualificazioni dei Mondiali del 2026, conterà anche su Francesco Acerbi. In controtendenza rispetto a quanto affermato dal tecnico toscano nello scorso anno, a proposito di un’esigenza di ringiovanire il reparto difensivo della Nazionale, Spalletti ha dunque deciso di fare nuovamente affidamento su quello che è attualmente il miglior difensore puro presente in Italia. La stagione da lui disputata all’Inter, il cui culmine si è avuto nella meravigliosa notte di San Siro contro il Barcellona, ne ha confermato lo status a livello internazionale. Inducendo dunque l’ex allenatore nerazzurro a rivedere i propri piani in vista del raggiungimento della qualificazione ai Mondiali.

Italia contro Norvegia e Moldavia: Acerbi e non solo, la lista dei convocati di Spalletti

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham).

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Hellas Verona), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Federico Gatti (Juventus), Destiny Udogie (Tottenham), Davide Zappacosta (Atalanta).

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Cesare Casadei (Torino), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Samuele Ricci (Torino), Nicolò Rovella (Lazio), Sandro Tonali (Newcastle).

Attaccanti: Moise Kean (Fiorentina), Lorenzo Lucca (Udinese), Daniel Maldini (Atalanta), Riccardo Orsolini (Bologna), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Atalanta).