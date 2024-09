Italia, Spalletti e il 3-5-2 come base da cui ripartire: pesa un fattore – Sky

L’Italia di Luciano Spalletti ripartirà dal 3-5-2 come sistema di gioco ideale per far esprimere al meglio i calciatori azzurri. La scelta del tecnico toscano discende da un fattore chiaro.

LA SITUAZIONE – L’Italia voluta da Luciano Spalletti sarà fondata sul ricorso al 3-5-2 come base di partenza per poter costruire un futuro di successi. Il tecnico ex Napoli ha optato per tale modulo in base a un elemento molto chiaro, dato dal fatto che svariate squadre del campionato di Serie A ricorrano al sistema fondato sui tre difensori e i cinque centrocampisti come lo strumento attraverso cui dar sostanze alle proprie idee di gioco.

Spalletti e una nuova Italia: speranze e ripartenze!

LO SCENARIO – Della realtà che si presenta dinanzi al tecnico Spalletti ha parlato Giuseppe Di Stefano a Sky Sport, ponendo l’accento sulle ragioni alla base delle scelte del toscano e su quello che si deve auspicare in vista del raggiungimento della svolta tanto auspicata: «Il 3-5-2 sarà il sistema base, utilizzato per dare sicurezza alla difesa e mettere a proprio agio vari azzurri che giocano in squadre che ricorrono a tale sistema. La speranza è che questa selezione possa divenire squadra al più presto, riducendo così il gap con squadre dotate di maggior talento».