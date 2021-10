Italia-Spagna, ultime di formazione: Barella presente, occhio Bastoni

Italia-Spagna si sta avvicinando. Questa sera i campioni d’Europa sfideranno gli iberici in vista della semifinale di Nations League. Le ultime sulla formazione degli azzurri

ULTIME − L’Italia questa sera si appresta ad affrontare la Spagna in vista della semifinale di Nations League. Il match di San Siro potrebbe regalare agli azzurri la finale della competizione vinta l’ultima volta dal Portogallo. Per quanto riguarda la formazione di questa sera, il CT Roberto Mancini dovrebbe confermare la formazione tipo dell’Europeo con una novità in attacco. Tra i pali Donnarumma, con retroguardia composta da Emerson Palmieri e Di Lorenzo rispettivamente a sinistra e a destra con Chiellini e Bonucci in mezzo. Peraltro, come riporta Sky Sport è stato provato in allenamento anche Alessandro Bastoni con Bonucci ma i due centrali dovrebbero essere riconfermati. In mezzo, presente il giocatore dell’Inter Nicolò Barella insieme a Verratti e Jorginho. In avanti, novità con Pellegrini e Chiesa esterni e Insigne falso nove.