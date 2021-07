Italia-Spagna bloccata sul pareggio: ultimo 15′, ma ora regna la stanchezza

Italia-Spagna si avvia al suo ultimo quarto d’ora di gioco. Il risultato della prima semifinale di Euro 2020 è bloccato sull’1-1. Si sbloccherà prima della lotteria dei rigori?

PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE – Dopo l’1-1 dei tempi regolamentari (vedi articolo), tanta sofferenza ma nessun gol nel primo quarto d’ora supplementare. Il risultato di Italia-Spagna resta bloccato ma è la Spagna ad avere l’occasione migliore per andare in vantaggio. L’Italia di Roberto Mancini, messasi sulla difensiva, sembra piuttosto scarica a livello sia atletico sia mentale. Le squadre sono già in campo per iniziare l’ultimo quarto d’ora di extra time.