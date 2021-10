Italia-Spagna, Barella titolare a centrocampo. Chance per Bastoni? – Sky

Italia-Spagna, semifinale del torneo di Nations League, è in programma questa sera alle 20:45. Il CT Mancini, a centrocampo, si affiderà al nerazzurro Barella. Occasione dal 1′ per Bastoni

LA PROBABILE – L’Italia questa sera, ritrova la Spagna, a quattro mesi di distanza dalla semifinale di Euro 2020. In palio la finale della Nations League. Per il match di San Siro, in programma alle 20:45, il CT Mancini dovrebbe schierare il “classico” 4-3-3: Donnarumma fra i pali, difesa formata da Di Lorenzo ed Emerson sugli esterni e Bonucci e uno fra Bastoni e Chiellini in mezzo. A centrocampo Barella, Jorginho e Verratti. In attacco pronti Chiesa e Pellegrini sugli esterni, con Insigne al centro dell’attacco da “falso” 9.