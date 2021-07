Italia-Spagna, Barella intoccabile. Due a parte: la probabile formazione

Italia-Spagna, oggi ultimo allenamento in vista della semifinale e la partenza a Londra con l’obiettivo di restarci. Di seguito le possibili scelte di Roberto Mancini

LA PROBABILE – Italia-Spagna, Roberto Mancini verso la conferma dello stesso undici? Al netto del grave infortunio di Spinazzola, al posto del quale giocherà Emerson Palmieri. Solo due giocatori non hanno lavorato in gruppo: Toloi e Belotti, ma le condizioni non preoccupano. Confermato anche il centrocampo con l’interista Nicolò Barella inamovibile, di seguito la probabile formazione:

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa , Immobile, Insigne.