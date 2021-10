Italia-Spagna 1-2, non si salvano neanche Barella e Bastoni: le pagelle – CdS

Italia-Spagna, gli azzurri di Roberto Mancini si arrendono alle furie rosse dopo una serie di risultati utili lunga ben 37 partite. Non si salva nessuno, male anche i due interisti in campo (da titolari) Alessandro Bastoni e Nicolò Barella. Di seguito le pagelle secondo il Corriere dello Sport.

LE PAGELLE – Italia-Spagna, Mancini guarda al futuro e sceglie a sorpresa il giovane Alessandro Bastoni davanti i 37mila di San Siro. L’interista dimostra personalità e tempismo ma non riesce a chiudere in tempo in occasione del primo gol spagnolo: Oyarzabal crossa quando ha già scavalcato tutta la linea difensiva: voto 5. Stesso voto anche per Nicolò Barella, nella sua stessa zona di campo incrocia Koke, l’italiano però perde il duello con lo spagnolo. Chiesa è il migliore in campo degli azzurri, meglio da centravanti: Federico resta aggrappato alla partita con sacrificio, inventa il contropiede in occasione dell’unico gol azzurro realizzato facile da Pellegrini.

Fonte: Corriere dello Sport – Fabrizio Patania