Italia-Spagna va avanti oltre il 90′. La semifinale di Euro 2020 si anima nella ripresa a tinte juventine. Succede tutto in 20′. Meglio l’Italia all’inizio, poi solo Spagna. Ora in campo per i supplementari

SECONDO TEMPO – Dopo lo 0-0 del primo tempo (vedi articolo), la partita si sblocca dopo un’ora di gioco. La firma è quella di Federico Chiesa, che al 60′ con un destro a giro è perfetto nell’1-0. L’Italia di Roberto Mancini si abbassa troppo dopo il vantaggio, anche a causa dei cambi, e subisce il pareggio del neo entrato Alvaro Morata all’80’. L’1-1 di Italia-Spagna regge fino alla fine dei tempi regolamentari. Saranno necessari i supplementari – e poi chissà – per decretare chi andrà in finale di Euro 2020. Non brillante la prestazione di Nicolò Barella, che cala alla distanza e sbaglia più del solito nella doppia fase di gioco. Il centrocampista dell’Inter esce all’85’ per fare spazio a Manuel Locatelli.