Italia-Slovenia Under 21, le formazioni ufficiali: uno dell’Inter titolare

Alle 17.30 l’Italia Under 21 di Nicolato affronterà in amichevole la Slovenia. Gli azzurrini – dopo alcuni casi di positività al Covid-19 – saranno comunque regolarmente in campo dopo l’esito degli ultimi tamponi

AZZURRINI – Ecco la formazione ufficiale dell’Italia Under 21 contro la Slovenia nell’amichevole di Lignano Sabbiadoro: Plizzari; Casale, Varnier, Bettella, Tripaldelli; Colpani, Melegoni, Maleh; Sottil, Esposito, Raspadori. Panchina per Eddie Salcedo.

SLOVENIA – Questo l’undici degli ospiti: Vekic; Rogelj, Brekalo, Horvat, Gnezda; Stor, Rom, Stojinovic, Sostaric; Celar, Gorencs