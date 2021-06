Italia, Sensi migliora: Mancini spera per l’inizio di Euro 2020

Stefano Sensi è riuscito a strappare un posto nell’Italia che Roberto Mancini ha scelto per Euro 2020. Il centrocampista dell’Inter è dato in forte recupero e ora il Commissario Tecnico spera per la rassegna continentale.

Ieri sono stati comunicati i 26 azzurri scelti da Roberto Mancini per Euro 2020 e di questi 26 fa parte Stefano Sensi. Il centrocampista dell’Inter, considerato fondamentale dal Commissario Tecnico nonostante i suoi annosi problemi fisici, era dato in dubbio fino all’ultimo a causa dell’ennesimo infortunio accusato durante l’ultima partita di campionato che ha visto l’Inter festeggiare lo scudetto contro l’Udinese. Secondo “Sky Sport” Sensi è comunque dato in grande recupero, si allena bene e il Commissario Tecnico spera di poterlo riavere presto a disposizione, se non per l’esordio contro la Turchia, almeno per le gare contro Svizzera e Galles.