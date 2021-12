Italia, scelta la sede della sfida contro la Macedonia: obiettivo Mondiale

È stata annunciata da poco la scelta della sede in cui si terrà la gara tra Italia e Macedonia del Nord, sfida valevole per gli spareggi di qualificazione al Mondiale in Qatar del 2022.

OBIETTIVO MONDIALE – Italia-Macedonia del Nord è una sfida attesissima. Il Mondiale in Qatar del 2022 è in palio e per gli azzurri è vietato fallire. Si tratta della prima di due sfide, che vedrà la vincitrice contrapporsi alla vincente tra Portogallo e Turchia. La FIGC ha scelto dove si terrà la partita, ovvero allo stadio Renzo Barbera di Palermo, il 24 marzo 2022.