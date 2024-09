Italia-San Marino Under-21, le formazioni ufficiali: Esposito con tanti ex Inter

La sosta per le nazionali comincia con Italia-San Marino Under-21: si gioca alle 16.45 a Latina, con gli Azzurri primi in classifica e gli ospiti ultimi a zero punti. Ecco le formazioni ufficiali della partita valida per le qualificazioni agli Europei di categoria del 2025.

IN CAMPO – Riprendono le qualificazioni agli Europei Under-21, con Italia-San Marino. Alle 16.45 il calcio d’inizio della partita di Latina, con gli Azzurrini che poi saranno ospiti della Norvegia a Stavanger martedì alle 18.30. Per questo pomeriggio, Carmine Nunziata non rischia Matteo Prati che ha fatto lavoro differenziato dopo un duro colpo subito in Lecce-Cagliari di sabato. C’è in attacco Francesco Pio Esposito con un altro ex Inter (ma non più di proprietà) come Wilfried Gnonto. Ecco le formazioni ufficiali, non ci sono attuali nerazzurri fra i convocati.

ITALIA-SAN MARINO UNDER-21 – LE FORMAZIONI UFFICIALI

Italia (4-3-1-2): Desplanches; Savona, Coppola, Ghilardi, Ruggeri; Bove, Bianco, Fazzini; Baldanzi; Esposito, Gnonto.

In panchina: Zacchi, Zanotti, Pirola, Ndour, Ambrosino, Fabbian, Pisilli, Raimondo, Bonfanti.

Commissario tecnico: Carmine Nunziata.

San Marino (3-5-2): Amici; Guidi, Matteoni, M. Sancisi; Giocondi, N. Sancisi, Tomassini, Toccaceli, Riccardi; Gasperoni, Santi.

In panchina: Borasco, Gasperoni, M. Ciacci, Giambalvo, Cervellini, Pasolini, Chiaruzzi, Casadei, F. Ciacci.

Commissario tecnico: Matteo Cecchetti.