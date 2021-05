Italia-San Marino, nessuna sorpresa per i tre dell’Inter: le scelte di Mancini

Stasera a Cagliari (ore 20.45) l’Italia disputerà un’amichevole contro San Marino, in vista dell’inizio dell’Europeo. Ecco le scelte del ct Roberto Mancini.

NESSUNA SORPRESA – Roberto Mancini non prevede sorprese nella formazione dell’Italia che affronterà San Marino. Il ct azzurro lascia a riposo tutti e tre i Campioni d’Italia dell’Inter. Né Alessandro Bastoni, né Nicolò Barella e Stefano Sensi faranno infatti parte dell’undici che scenderà in campo tra poco. Ecco la formazione scelta dal ct Mancini: Cragno; Toloi, Mancini, Ferrari, Biraghi; Castrovilli, Cristante, Pessina; Bernardeschi (C), Kean, Grifo.