Italia, riposo per chi ha giocato! Mancini sceglie Barella con la Bulgaria

L’Italia di Roberto Mancini ha esordito con una vittoria nella fase di qualificazione ai Mondiali del 2022, battendo l’Irlanda del Nord. L’unico nerazzurro impegnato, ma non dal 1′, è stato Barella (vedi articolo). Secondo Marco Nosotti – intervenuto nel corso del pomeriggio di “Sky Sport 24” – nel prossimo impegno con la Bulgaria potrebbero esserci dei cambi

CAMBI – L’Italia di Roberto Mancini ha battuto l’Irlanda del Nord e adesso si prepara a sfidare fuori casa la Bulgaria, nel match in programma domenica alle ore 20.45. Oggi giornata di riposo per gli azzurri scesi in campo giovedì mentre gli altri hanno lavorato al Tardini. Il Commissario Tecnico azzurro ha in mente in tutto quattro/cinque cambi: tra questi ci sarà sicuramente Nicolò Barella, entrato in campo al 64′ con l’Irlanda del Nord. Gli altri due interisti, vale a dire Alessandro Bastoni e Stefano Sensi, dovrebbero partire dalla panchina.