Italia, rientra Frattesi. E su Barella torna il sorriso – Sky

L’Italia sta lavorando ai dettagli finali in vista della partita di sabato sera contro l’Albania all’esordio degli Europei di calcio. Come raccolto da Sky Sport, a Iserlohn è tornato il sorriso con Barella e Fagioli.

PRESENTI – A poco più di 48 ore dalla prima gara degli Europei in Germania, l’Italia è scesa in campo per gli ultimi allenamenti al centro sportivo di Iserlohn sotto l’attenta guida di Luciano Spalletti. Pochi minuti fa, come raccolto da Sky Sport, è iniziato l’allenamento degli azzurri. Negli scorsi giorni in Casa Italia si erano fermati Nicolò Barella, Davide Frattesi e Nicolò Fagioli. Dopo l’allarme rientrato di ieri per quanto riguarda l’affaticamento di Frattesi, gli azzurri erano in ansia per le condizioni dell’interista e del centrocampista della Juventus.

Ansia rientrata: c’è Barella in azzurro

RIENTRATI – Come fa sapere Sky Sport però, oggi sono tutti in campo. Presenti anche Nicolò Barella e Fagioli. C’era tanta attesa per i loro infortuni: adesso però l’allarme sembra rientrato a due giorni dalla gara di esordio a Euro2024 contro l’Albania. Nell’allenamento di oggi sono tutti presenti con Luciano Spalletti pronto a poter contare sull’intero gruppo in vista di sabato sera. Inoltre, nel pomeriggio di oggi Rocco Hunt è stato ospite della nazionale. Il rapper napoletano è arrivato in Germania con la sua chitarra: tutto porta a pensare che possa esibirsi in serata.