Italia in raduno, arrivati pure quelli dell’Inter! C’è un programma − Sky

RADUNO − I giocatori dell’Inter, impegnati ieri sera a Inter-Napoli, sono arrivati a Roma per il raduno dell’Italia. La Nazionale domani volerà negli States per giudicare contro Venezuela ed Ecuador tra New York e Miami. Presente anche Francesco Acerbi, per cui si aspettano ulteriori sviluppi della vicenda. Intanto, ha parlato il suo agente Federico Pastorello. Nel pomeriggio, come riferisce Marco Nosotti di Sky Sport 24, ci sarà il primo allenamento all’Acqua Acetosa, mentre in serata ci sarà la conferenza stampa di Luciano Spalletti. Domani mattina si parte da Fiumicino.