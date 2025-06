Italia, post Spalletti: Ranieri in pole! Il grande dubbio è questo – Sky

L’Italia va alla ricerca di un nuovo CT dopo il sollevamento dall’incarico di Luciano Spalletti. Il CT oggi ha annunciato il suo esonero. Il sogno della Figc è Ranieri. Ecco le ultime sull’attuale dirigente della Roma.

IL POST SPALLETTI IN NAZIONALE – L’esonero di Luciano Spalletti è la notizia della giornata. L’ormai ex CT della Nazionale, che domani guiderà per l’ultima volta l’Italia contro la Moldova nella seconda partita di qualificazione ai Mondiali del 2026, dovrebbe essere sostituito da uno tra Claudio Ranieri o Stefano Pioli. Beppe Di Stefano, inviato a Coverciano per Sky Sport, ha fatto il punto sulla situazione: «I profili sono due, quello di Ranieri e Pioli. Per Ranieri resta il grande dubbio della contemporaneità dei ruoli: ossia essere dirigente della Roma e anche CT dell’Italia. Non ci sarebbe alcun problema, la Figc approverebbe, da capire la reazione dei Friedkin. Priorità Roma sì per Ranieri, ma la voglia di azzurro c’è. Chi tifa Italia lo vuole sulla panchina dell’Italia. Il secondo profilo è Stefano Pioli, che negli ultimi anni si è regalato importanti soddisfazioni. Si era parlato di lui per Napoli, Atalanta e Fiorentina. Alcuni problemi fiscali lo rallentano in Arabia, ma sono giorni importanti per capire se potrà essere lui. Ma in pole ad oggi c’è Ranieri».