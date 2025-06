Italia, post Spalletti né Ranieri né Pioli: in lizza tre del 2006 – Sky

Il post Spalletti nell’Italia non sarà né Ranieri né Pioli. Confusione totale in Federazione, che adesso ha messo in lizza tre eroi del 2006.

IL CT NON SARÀ NÈ RANIERI NÈ PIOLI – La Nazionale continua nel suo marasma. Niente da fare per Claudio Ranieri, che ha deciso di restare alla Roma nonostante l’apertura della proprietà americana nel doppio ruolo di dirigente e CT dell’Italia. Come riferisce Alessandro Sugoni, ospite negli studi di Sky Sport 24, il prossimo CT non sarà nemmeno Stefano Pioli. Ecco i nuovi candidati sulla lista della Federazione: «Pur essendo arrivato l’OK dei Friedkin, Ranieri ha deciso di restare totalmente a disposizione della Roma. Niente doppio ruolo. E da quello che risulta a noi anche il nome di Stefano Pioli ha perso quota. A meno di clamorosi scenari non sarà l’allenatore della Nazionale. È peraltro dell’Al-Nassr, ma dovrebbe andare alla Fiorentina. Intanto, ci sarà qualche ora o giorno di riflessione anche perché l’Italia tornerà in campo solo a settembre e il discorso temporale aiuta rispetto a quanto fu per il sostituto di Roberto Mancini. Potrebbe essere un’opzione quella di affidarsi ai campioni del Mondo del 2006. Gattuso, Cannavaro o De Rossi tra i liberi. Vedremo se è questo l’orientamento della Federazione o se si andrà su un altro nome».