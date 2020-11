Italia-Polonia, le possibili scelte di Mancini: Barella dal 1′. Chance Bastoni?

Italia-Polonia è la sfida in programma domenica alle 20:45 valida per la UEFA Nations League. Gli Azzurri di Mancini, dopo il successo in amichevole contro l’Estonia, vogliono proseguire il cammino nella competizione. Barella probabile titolare. Chance Bastoni dal 1′?

IN CAMPO – Italia-Polonia è la prossima sfida che attende gli Azzurri. Marco Nosotti, intervenuto su “Sky Sport 24”, fa il punto sulle possibili scelte di Roberto Mancini: «Gli Azzurri dovrebbero schierarsi con un 4-3-3. Mancini ha un unico dubbio in difesa, legato alle condizioni di Leonardo Bonucci, fermo per un problemino muscolare. Se il difensore della Juventus non dovesse recuperare, al centro della difesa sarà schierato Alessandro Bastoni accanto ad Acerbi. A centrocampo tornerà Barella titolare, con Jorginho e Locatelli. In avanti a sinistra Insigne, Belotti e Berardi».