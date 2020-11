Italia-Polonia, conferma per Bastoni? Le probabili formazioni della partita

Alessandro Bastoni Italia

Italia-Polonia si giocherà alle ore 20.45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. È la quinta giornata del Gruppo 1 della Lega A di UEFA Nations League ed è di fatto uno spareggio per il primo posto. Il commissario tecnico provvisorio Evani dovrebbe confermare Bastoni titolare: ecco le probabili formazioni.

L’ORA DEL BIS? – Nicolò Barella sicuro, Alessandro Bastoni probabile. Con Danilo D’Ambrosio indisponibile (vedi articolo) e Roberto Gagliardini escluso per il tampone dubbio restano solo due giocatori dell’Inter per Italia-Polonia di stasera. Il centrocampista ha saltato l’amichevole contro l’Estonia di mercoledì, dove ha fatto il suo esordio assoluto il difensore classe ’99, promosso dall’Under-21. Per lui probabile la conferma, dopo che Leonardo Bonucci ieri ha lasciato il ritiro per infortunio. Come commissario tecnico ci sarà ancora Alberico Evani, visto che Roberto Mancini non è guarito dal Coronavirus. In attacco, con l’assenza di Ciro Immobile, sicuro del posto Andrea Belotti: il ballottaggio è a destra tra Domenico Berardi, di casa a Reggio Emilia, e Federico Bernardeschi, in gol quattro giorni fa. Senza D’Ambrosio scontata la presenza di Alessandro Florenzi a destra, così come di Emerson Palmieri a sinistra perché manca Cristiano Biraghi.

ITALIA-POLONIA – LE PROBABILI FORMAZIONI



Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Bastoni, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Belotti, Insigne. Commissario tecnico: Evani

Polonia (4-2-3-1): Szczesny; Keziora, Glik, Bednarek, Bereszynski; Krychowiak, Goralski; Szymanski, Zielinski, Grosicki; Lewandowski. Commissario tecnico: Brzeczek