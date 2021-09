Italia, pioggia di gol contro la Lituania. 90′ per Bastoni, Barella in panchina

Italia-Lituania, sfida valevole per le qualificazioni Mondiali a Qatar 2022, è andata in scena questa sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Gli azzurri di Mancini hanno vinto per 5-0, salendo così a 14 punti in classifica.

VITTORIA ROTONDA – Il commissario tecnico Roberto Mancini ha scelto Alessandro Bastoni per la sua difesa in Italia-Lituania, match di qualificazioni Mondiali a Qatar 2022. Per il centrale dell’Inter arriva finalmente l’occasione di mettersi in mostra anche in maglia azzurra, dopo le due panchine contro Bulgaria e Svizzera. L’Italia passa in vantaggio all’11’ con Moise Kean e raddoppia al 14′ con un autogol di Edgaras Utkus sul tiro di Giacomo Raspadori dal limite dell’area. Il talento del Sassuolo trova un gol tutto suo al 24′ per il 3-0. Il poker arriva con la doppietta di Kean al 29′. Il secondo tempo si apre con il quinto gol di Giovanni Di Lorenzo al 54′. Nonostante le numerose occasioni, il risultato non cambia più: 5-0 per i padroni di casa. L’Italia sale così a 14 punti in classifica. Appuntamento ad ottobre per i prossimi impegni degli azzurri.