Italia, pacchetto per Barella. Con la Norvegia su 4 una certezza – Sky

L’Italia venerdì scenderà in campo ad Oslo per giocare contro la Norvegia. I quattro dell’Inter sono arrivati nella notte. Le ultime su Barella e su chi giocherà sicuro dal 1′.

VERSO LA PARTITA NORVEGIA-ITALIA – La Nazionale di Luciano Spalletti è ripartita e venerdì giocherà contro la Norvegia all’esordio delle qualificazioni per il Mondiale del 2026. Ieri sono arrivati i giocatori dell’Inter Nicolò Barella, Davide Frattesi, Federico Dimarco e Alessandro Bastoni. Francesco Acerbi non ha risposto alla convocazione. Gli ultimi aggiornamenti di Marco Nosotti direttamente da Coverciano per Sky Sport 24: «Ci sono tutti quelli che sono stati chiamati e hanno risposto. Al momento non ci sono sostituzioni né per Manue Locatelli né per Francesco Acerbi. Alle 13.45 conferenza stampa con Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, a parlare. Si tratta di uno degli uomini forti di questo spogliatoio. Gli interisti sono arrivati nella notte, Barella si è fatto recapitare un pacchetto, da capire come stanno psicologicamente. Questo gruppo ha la fatica anche fisica per una stagione lunga. Domani e dopodomani le vere prove per una nazionale anti Norvegia. Da capire chi farò il ruolo di Acerbi o Buongiorno al centro. Intanto, Di Lorenzo e Bastoni saranno presenti nel terzetto. Questa partita contro la Norvegia è esiziale, perché bisogna andare al Mondiale».