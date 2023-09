Italia, ora si fa sul serio! Spalletti stravolge tutto e riparte dai tre dell’Inter

Torna in campo l’Italia, impegnata nelle qualificazioni per i prossimi Europei, in programma nel 2024 in Germania. Spalletti, all’esordio sulla panchina azzurra, se la vedrà a Skopje contro la Macedonia del Nord. Tre i giocatori dell’Inter su cui ripartirà il nuovo CT.

LA PROBABILE FORMAZIONE – Ancora qualche ora e la nuova Italia targata Luciano Spalletti farà il suo debutto assoluto contro la Macedonia del Nord, la stessa che allo stadio Renzo Barbera di Palermo rovinò i piani Mondiale alla squadra allenata da Roberto Mancini, fuori dal Mondiale per la seconda volta consecutiva. Problema all’adduttore per Federico Chiesa, che non partirà per la trasferta di Skopje. Si ferma anche Lorenzo Pellegrini per un risentimento muscolare. Luciano Spalletti partirà con Zaccagni dal 1′ nel tridente. Immobile e Cristante invece sono in vantaggio su Raspadori e Locatelli. Ad oggi sono ancora poche le certezze per mister Luciano Spalletti, che di sicuro ripartirà da almeno tre giocatori dell’Inter in campo: Alessandro Bastoni schierato nella difesa a quattro dietro, così come Federico Dimarco. Nicolò Barella titolarissimo a centrocampo, completerà il reparto con Sandro Tonali e Bryan Cristante. In attacco Matteo Politano che aveva già allenato al Napoli, così come Di Lorenzo nel ruolo di terzino destro.

Di seguito la probabile formazione: Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Cristante, Tonali; Politano, Immobile, Zaccagni.