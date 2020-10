Italia-Olanda, Mancini darà spazio a due giocatori dell’Inter – Sky

Roberto Mancini Italia

Italia-Olanda di questa sera a Bergamo vedrà un po’ di Inter in campo. Roberto Mancini infatti non si priverà di Barella e darà spazio a D’Ambrosio

Ci sarà anche un po’ di Inter in campo in Italia-Olanda di Nations League di questa sera. Secondo “Sky Sport 24” il commissario tecnico Roberto Mancini manderà infatti dal primo minuto sia Nicolò Barella, uno dei suoi titolarissimi, che Danilo D’Ambrosio, rimasto a riposo invece nella trasferta in Polonia.