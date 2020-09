Italia-Olanda, Barella confermato. Loro senza de Vrij: le probabili

Mancini Barella

Italia-Olanda, Roberto Mancini pensa al turnover considerando anche la prestazione poco convincente vista contro la Bosnia. Di seguito la probabile formazione tenendo in considerazione la possibile conferma di Nicolò Barella.

BARELLA IN, SENSI OUT – Per Italia-Olanda, Roberto Mancini cambia la formazione, servono necessariamente tre punti anche in ottica qualificazione e conferma solo qualche giocatore, tra questi Nicolò Barella, che conferma il suo ottimo periodo di forma. Restando in ottica Inter, dovrebbe riposare invece Stefano Sensi autore del gol contro la Bosnia. A destra resta il ballottaggio tra Danilo D’Ambrosio e Di Lorenzo, con il primo in leggero vantaggio. Nell’Olanda invece mancherà Stefan de Vrij, tornato a Milano per curare la botta ricevuta ed essere pronto per l’inizio di stagione (vedi articolo). Di seguito le probabili formazioni delle due squadre:

L’Italia scenderà in campo con un 4-3-3: Donnarumma; D’Ambrosio, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Locatelli, Jorginho, Barella; Zaniolo, Immobile, Kean

L’Olanda con il suo classico 4-2-3-1: Cillessen; Dumfries, Van Dijk, Veltman, Ake; De Roon, De Jong; Bergwijn, Wijnaldum, Promes; Depay