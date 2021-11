Italia, oggi anche Barella torna ad allenarsi in gruppo? Da valutare – CdS

L’Italia ieri a Coverciano ha lavorato in vista degli impegni di qualificazione. Senza Immobile, attacco da inventare per Roberto Mancini. Oggi, secondo il Corriere dello Sport, dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo anche Barella.

RITORNO – L’Italia oggi in allenamento potrebbe riabbracciare Giorgio Chiellini e forse anche Nicolò Barella. L’Interista è rimasto fuori per un lieve affaticamento riportato nel derby e lo juventino perché dosa gli sforzi. Barella, in particolare, è determinato a non saltare la sfida dell’Olimpico, ma le sue condizioni sono ancora da valutare al meglio per non rischiare una ricaduta peggiore. Chiellini sta cercando anche lui di rendersi disponibile, ma è alle prese con un’infiammazione al tendine d’Achille.

Fonte: Corriere dello Sport