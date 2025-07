Italia-Norvegia, sfida decisiva: svelato lo stadio. Ricordi amarissimi!

La sfida tra Italia e Norvegia sarà decisiva per accedere al Mondiale del 2026. La Figc ha svelato lo stadio della partita.

LO STADIO – Italia-Norvegia sarà l’ultima partita dei gironi di qualificazione per il Mondiale del 2026. Si gioca il prossimo 16 novembre e la Figc ha svelato lo stadio che ospiterà questa partita: sarà San Siro. Quella tra la Nazionale di Rino Gattuso e i norvegesi sarà con molta probabilità la sfida che deciderà le sorti di tutto il girone. Chi vince probabilmente andrà direttamente ai Mondiali, chi perde invece dovrà passare dai playoff. Al momento, la Nazionale è a meno nove punti dalla Norvegia, ma con due partite in meno. Nella gara di esordio di queste qualificazioni gli azzurri hanno perso 3-0 a Oslo, per poi vincere la successiva partita per 2-0 contro la modesta selezione della Moldavia. La Nazionale si giocherà il primo posto con la nazionale di Haaland. E lo farà in uno stadio che fa riaffiorare ricordi amarissimi: infatti il 13 novembre 2017, sempre a San Siro, l’allora Italia di Gian Piero Ventura pareggiando con la Svezia (dopo aver perso l’andata) mancò clamorosamente il Mondiale in Russia.

Italia-Norvegia a San Siro: lì ci si giocherà il Mondiale 2026

SECONDA – Seconda città dopo Roma ad aver ospitato il maggior numero di gare della Nazionale (63 a fronte delle 65 giocate nella Capitale – bilancio di 39 vittorie, 19 pareggi e 5 sconfitte) nonché sede della Federcalcio tra il 1905 e il 1911, Milano ha visto l’Italia scendere in campo in quattro diversi impianti: l’Arena Civica, il Velodromo Sempione (abbattuto nel 1928), il Campo Milan di Viale Lombardia e lo Stadio di San Siro, dal 3 marzo 1980 intitolato a Giuseppe Meazza