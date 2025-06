Italia-Moldova (2-0), pagelle: dei 4 dell’Inter uno sotto il sei – CdS

Italia-Moldova è finita 2-0, con gli azzurri che hanno salutato con un successo il CT Luciano Spalletti. Nelle prossime ore inizierà il nuovo corso. Probabilmente con Claudio Ranieri alla guida. I quattro dell’Inter convocati hanno trovato minutaggio ma uno di questi, per il Corriere dello Sport, non è riuscito a beccare la sufficienza piena. Le pagelle di Italia-Moldova dei giocatori nerazzurri.

VITTORIA CON POCHI GOL – È bastato un gol per tempo all’ultima Italia di Spalletti per regolare la modestissima Moldova. Gli azzurri hanno vinto 2-0, un risultato positivo solamente per i tre punti, ma che bisognava sicuramente gonfiare ancor di più con i gol, visto che la differenza reti conterà moltissimo per arrivare primi o secondi nel girone. E la vittoria in concomitanza della Norvegia a Tallinn contro l’Estonia non è stata sicuramente una notizia positiva. Nelle prossime inizierà il nuovo corso dell’Italia, con Claudio Ranieri probabilmente come nuovo Commissario Tecnico. Ma ritornando alla partita di ieri sera, giocata a Reggio Emilia, decisivi i gol di Giacomo Raspadori e dello juventino Andrea Cambiaso. Per quanto riguarda i giocatori dell’Inter, tutti e quattro hanno trovato minutaggio: Federico Dimarco, Davide Frattesi e Alessandro Bastoni dall’inizio, Nicolò Barella a partita in corso.

Le pagelle di Italia-Moldova 2-0 con focus sui quattro dell’Inter

PAGELLE DEGLI INTERISTI – Il Corriere dello Sport, nelle proverbiali pagelle di Italia-Moldova, ha dato la sufficienza a tutti i giocatori dell’Inter, eccezion fatta per Frattesi che si è beccato un 5,5. Il migliore è stato Bastoni con un 6,5. Poi per Barella e Dimarco, un semplice 6. Ora tutti e quattro ritorneranno a disposizione dell’Inter di Cristian Chivu, in vista del Mondiale per Club negli Stati Uniti.

Fonte: Corriere dello Sport – Edmondo Pinna