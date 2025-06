Italia-Moldova, l’ultima formazione di Spalletti: verso 6 cambi! Due dell’Inter

Domani Italia-Moldova, che avrà un sapore molto particolare. Infatti, quella del Mapei sarà l’ultima partita di Luciano Spalletti sulla panchina degli azzurri. In vista della formazione da schierare, ne potrebbe cambiare sei rispetto alla disfatta fatale in Norvegia. Due dell’Inter entrano e due dell’Inter escono.

VIGILIA – Italia-Moldova dal sapore amarissimo. Oggi pomeriggio, infatti, Luciano Spalletti ha annunciato il suo esonero dalla Nazionale. Durante la conferenza stampa di Coverciano, alla vigilia del match, il CT di Certaldo ha comunicato a tutti la decisione della Federazione di sollevarlo dall’incarico. Ora è a caccia al sostituto, con Claudio Ranieri e Stefano Pioli in lizza per prenderne il posto. Insomma, non è un biglietto da visita per prepararsi ad una partita già fondamentale per quanto riguarda le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Infatti, dopo la disfatta in Norvegia (3-0), la Nazionale azzurra è chiamata obbligatoriamente ad un successo e anche con tanti gol contro la modestissima Moldova, selezione che si trova al 152esimo posto del Ranking Fifa. Per la sua ultima partita, Spalletti farà diversi cambi: circa sei. Due dell’Inter escono, Alessandro Bastoni e Nicolò Barella, e due entrano: Federico Dimarco e Davide Frattesi.

La probabile formazione di Italia-Moldova, l’ultima di Spalletti come CT

PROBABILE – I sei cambi dell’Italia dovrebbero interessare Diego Coppola, Bastoni, Davide Zappacosta, Nicolò Rovella, Barella e Destiny Udogie. Al loro posto, Daniele Rugani dentro Luca Ranieri, Andrea Cambiaso, Samuele Ricci, Davide Frattesi e Federico Dimarco. Verso la conferma Donnarumma, Di Lorenzo, Tonali, Raspadori e Retegui. Ecco la probabile formazione di Italia-Moldova:

(3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Rugani, Ranieri; Cambiaso, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Raspadori, Retegui.